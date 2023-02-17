В Украине осудили директора телеканала Russia Today за призывы к геноциду украинцев

С февраля 2022 года российский пропагандист публично поддерживал вторжение РФ, оправдывал преступления россиян и призывал к геноциду украинского народа.

В Украине заочно осудили пропагандиста, директора прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, призвавшего к геноциду украинцев. За совершенное ему назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

"Во время следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины. С февраля прошлого года он публично поддерживал полномасштабное вторжение РФ, оправдывал преступления россиян и призывал к народу" – говорится в сообщении.

Свои "тезисы" российский пропагандист распространял во время эфиров на RT, а также через подконтрольные Телеграмм-каналы, отмечают в спецслужбе.

На основании собранных Службой безопасности доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации); ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Таким образом, злоумышленнику назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества. Это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих статтей.



"Сейчас преступник скрывается от правосудия за границей. Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности", — отметили в СБУ.

Напомним, бывшая олимпийская чемпионка и вероятная любовница диктатора Путина Алина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова".

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