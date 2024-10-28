В Украине продлят действие военного положения и мобилизацию: комитет Рады поддержал законопроекты

Это уже будет 13 решений по продлению военного положения и мобилизации.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности во время заседания принял законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украина.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Комитет ВРУ по нацбезопасности поддержал законы 12152 и 12151 о продолжении действия военного положения и общей мобилизации с 10 ноября 2024 года по 07 февраля 2025 года. На 90 дней", — сообщил нардеп.

По его словам, на этой неделе их должен утвердить парламент во время заседания.

Как сообщалось, для уклонистов Верховная Рада разрабатывает новый закон. Он упростит условия наложения заочных штрафов от ТЦК для уклонистов за нарушение военного учета. Это позволит более оперативно и эффективно привлекать их к ответственности.

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