В Украине создадут военную полицию: какие задачи она будет выполнять

Орган будет создан на основе военной службы правопорядка в ВСУ, у него будет ряд задач.

В Украине планируют создать новое подразделение, которое будет входить в состав Минобороны – военную полицию.

Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

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Согласно информации, законопроект — в разработке. Активное участие принимает Главное управление военной юстиции Минобороны.

На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.

Орган будет создан на основе военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий). Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГОСТ.

Среди основных задач:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов

оперативно-розыскная деятельность

специальная превенция в ВСУ, ГОСТ

о беспечения правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТ

беспечения правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТ защита прав военнослужащих

защита государственного имущества

исполнение наказаний

"Предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования", — подчеркнули в Минобороны Украины.

Напомним, что Зеленский назвал оружие, которого боятся россияне.

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