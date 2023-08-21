В Украине создадут военную полицию: какие задачи она будет выполнять

Орган будет создан на основе военной службы правопорядка в ВСУ, у него будет ряд задач.
В Украине планируют создать новое подразделение, которое будет входить в состав Минобороны – военную полицию.
Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Согласно информации, законопроект — в разработке. Активное участие принимает Главное управление военной юстиции Минобороны.
На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.
Орган будет создан на основе военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий). Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГОСТ.
Среди основных задач:
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов
- оперативно-розыскная деятельность
- специальная превенция в ВСУ, ГОСТ
- обеспечения правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТ
- защита прав военнослужащих
- защита государственного имущества
- исполнение наказаний
"Предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования", — подчеркнули в Минобороны Украины.
Напомним, что Зеленский назвал оружие, которого боятся россияне.
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