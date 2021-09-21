В Украине выросло производство сельскохозяйственной продукции

Растениеводство увеличилось на 15%.

В Украине за семь месяцев производство сельскохозяйственной продукции выросло более чем 8%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным Госстата, производство в растениеводстве увеличилось почти на 15%. Впрочем, в животноводстве сократилось на 4%.

В то же время экспорт продовольствия из Украины насчитывает более 14 млрд долларов. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине запустился рынок земли, поэтому украинцы получили возможность свободно покупать и продавать сельскохозяйственные угодья. Специалисты по земельному вопросу прогнозируют, что после открытия рынка земли значительно возрастет ее цена.

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