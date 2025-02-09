В Украине задержан экс-солдат Бундесвера по подозрению в изнасиловании – немецкие СМИ

Немецкие СМИ напоминают, что в прессе мужчину в свое время славили как "германского героя", воюющего против россиян.
В Украине арестован бывший военнослужащий Бундесвера Бен Р. по подозрению в изнасиловании нескольких женщин. Среди жертв может быть несовершеннолетняя.
Об этом пишут немецкие издания Berliner Zeitung и Der Spiegel.
Прокуратура Бамберга винит Бена Р. в изнасиловании нескольких женщин и других сексуальных насилий. Он также совершал сексуальные преступления в Украине и выкладывал видео с ними в Интернет. Кроме того, как сообщает Der Spiegel, бывший солдат Бундесвера хранил и распространял изображение жестокого обращения с детьми.
В сексуальном скандале Бен Р. впал еще в 2021 году. Тогда швейцарская неправительственная организация уже обращалась в Бундесвер и указывала на сексуальные домогательства мужчины к несовершеннолетнему.
По информации СМИ, больше двух лет Бен Р. избегал немецкого правосудия, находясь в Украине.
Газета Bild несколько раз сообщала о Бене Р. в прошлом. В июне 2022 года название газеты было таким: "Немецкий герой на Донбассе". Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцгеймер написал в статье: "Он родом из Баварии и мог бы сейчас наслаждаться летом в Германии, но Бен, бывший солдат Бундесвера, спасает жизнь на востоке Украины".
Через год Ронцгеймер снова встретился с Беном Р. на фронте под Бахмутом, где тот воевал против россиян. Немец воевал против печально известных боевиков "Вагнера", снимал свои бои на камеру "Go Pro", и даже был ранен.
По информации Der Spiegel, мужчина был арестован в Сумской области и сейчас должен быть экстрадирован в Германию. Издание сообщает, что в Киеве также продолжаются следственные действия по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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