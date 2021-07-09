В украинского политзаключенного в СИЗО РФ произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица: Денисова сделала заявление

В украинского политзаключенного в СИЗО РФ произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица: Денисова сделала заявление

В политзаключенного Сервета Газиева серьезные проблемы со здоровьем.

В украинского политзаключенного, 61-летнего крымского татарина Сервета Газиева, которого РФ незаконно удерживает в СИЗО Ростовской области, произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица. Но российский врач это опроверг.

Об этом пишет уполномоченная по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на его адвоката.

По словам адвоката политзаключенного, медик "скорой", которую вызвали в СИЗО, заявил, что незаконно удерживаемый политзаключенный вполне здоровый и не нуждается в помощи. Кроме того, пленник Кремля ранее жаловался на обострение хронических заболеваний, в частности, желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Но обращение к администрации СИЗО о предоставлении медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра политзаключенного игнорируются.

"Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — подчеркнула Денисова.

Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием госпитализировать Сервета Газиева в стационар медучреждения, провести его обследование и дальнейшее лечение, а также содействие в избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, за критического состояния здоровья "я мужа.

Кроме того, Денисова настаивает на избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, за критического состояния здоровья политзаключенного.

"От генерального прокурора РФ Игоря Краснова требую дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности. Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля", — пишет Денисова.

Следует заметить, что Сервет Газиев был безосновательно арестован 27 марта 2019 года во время массовых обысков в домах крымских татар. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как сообщалось, ранее Людмила Денисова заявляла о критическом состоянии здоровья крымскотатарского политзаключенного Сервета Газиева.

Напомним, украинскому журналисту, корреспонденту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко подконтрольный России так называемый "суд" в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода.

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