В Украинском Доме в Дании угостят любимым десертом Тараса Шевченко (фото)

Первой выставкой в Украинском Доме в Дании стала экспозиция современного искусства "Музы не молчат".

Жители Копенгагена смогут отведать любимый десерт и чай Тараса Шевченко, а также прослушать онлайн-лекцию Михаила Назаренко, знатока украинской литературы XIX века о Тарасе Шевченко "Шевченко как поэт, Шевченко как легенда".

Событие состоится в воскресенье, 12 марта, в 15.00 в Украинском доме в Дании, который недавно был открыт в столице страны.

"Я искренне надеюсь, что Украинский Дом в Дании еще больше укрепит культурные связи и дружбу между нашими двумя странами. Я также надеюсь, что это будет Дом, где вы сможете высказать свои сокровенные мысли об искусстве, культуре и бытии. Здесь, в Дании, вдали от дома", – сказал на торжественном открытии Украинского Дома министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.

По словам посла Украины в Королевстве Дания Михаила Выдойника, украинцы должны делать все, чтобы сохранить украинскую культуру, потому что это наша идентичность.

Символично, что первой выставкой в Украинском Доме в Дании стала выставка современного искусства "Музы не молчат", которая включает более ста картин, скульптур и видеоарта, созданного с начала полномасштабной войны более пятидесяти художников со всей Украины.

Это первая зарубежная презентация выставки "Музы не молчат", которую из Львова в Копенгаген привез украинский галерист Павел Гудимов, специально на открытие Украинского дома.

"Музы не молчат" – это отрицание известной поговорки: «Когда раздаются пушки, музы молчат». Украинские художники отреагировали на полномасштабное вторжение России мгновенно – художники, дизайнеры и архитекторы размышляют о войне, будущем Украины и мира через свои работы.

Участники панельной дискуссии обсудили важность культуры в стратегии национальной безопасности, разработку эффективной политики защиты культурного наследия во время войн, а также феномен расцвета украинской культуры и патриотизма и его значение для демократического будущего Европы.

Украинский Дом в Дании работает каждый день, кроме понедельника:

вторник-пятница: 16.00-19.00

суббота-воскресенье: 12.00-18.00

Вход на выставку "Музы не молчат": 50 датских крон;

бесплатно для украинских беженцев и детей в возрасте до 16 лет.

Выставка продлится до 21 мая 2023 года.

Напомним, в Торонто (Канада) выставку дипломов студентов, погибших во время полномасштабной войны, так и не став выпускниками, организовали представители проекта "Невиданные дипломы".

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