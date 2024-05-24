В украинском МИД назвали причину готовности Путина "заморозить войну"

Глава МИД уверен, что только "принципиальный и объединенный голос мирового большинства" может заставить Путина избрать мир, а не войну.

Причиной сообщений анонимных российских источников о готовности президента РФ Владимира Путина "заморозить войну" на нынешней линии столкновения является желание хозяина Кремля сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Такую причину заявлений, которые цитировало агентство Reuters, назвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем сообщении в сети Х (Twitter).

"Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха. Его окружение посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину", – пояснил он.

В то же время глава МИД уверен, что только "принципиальный и объединенный голос мирового большинства" может заставить Путина избрать мир, а не войну.

“Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится. И именно поэтому так важно, чтобы на нем присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и частей света. Когда весь мир выразит поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин также сделал очередное лицемерное заявление о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

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