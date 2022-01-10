В Украину из Казахстана прибыл самолет: что пассажиры рассказали о ситуации в стране

В Украину из Казахстана прибыл самолет: что пассажиры рассказали о ситуации в стране

В Алматы действительно велись бои.

Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султана прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами и иностранцами.

Об этом пишет Общественное.

Один из пассажиров по имени Саржан рассказал Общественному, что он прибыл в аэропорт Нур-Суртана из Караганды (город расположен в 200 км от Нур-Султана — ред.), и летит на учебу в Европу.

По его словам, в Караганде все спокойно, а большинство активных действий происходило в крупных городах. В городе на улицы вышли более 1000 человек, но митинг был мирный. Парень говорит, что Интернет с началом протестных акций отсутствовал, а сейчас его дают на пару часов. Сестра из другой страны звонила ему только на домашний телефон. Между всеми городами стоят блокпосты, а автомобили проверяют.

"Если считают, что человек "подозрительный", то записывают его личные данные... Военных в городе не так много. Больше всего военных на блокпостах и возле админзданий", — рассказал Саржан.

Другой пассажир Тамирлан, живущий в Нур-Султане, рассказал, что летит через Киев в Афины и Будапешт в туристических целях. Говорит, что должен был вылететь еще 6 января, но рейс был перенесен. По его словам, в Нур-Султане действительно все было спокойно, "а ситуацию раздули".

"Не нужно было обрубать Интернет, отменять рейсы и т.д. Это все привело к тому, что началась лишняя паника. Военные – привычная вещь для Нур-Суртана. У нас всегда много полиции в городе, охраны. Не было в городе никакого мародерства. Все живут тихой привычной жизнью сейчас. Только комендантский час и металлоискатели", – рассказал Тамирлан.

При этом он подтвердил, что у Алматы действительно велись бои, и люди не могут оттуда вылететь.

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Пассажир Диас рассказал, что долетел в Нур-Султан самолетом из Усть-Каменогорска, город на востоке страны: "Когда я оказался в Нур-Султане, то в городе уже были БТР-ры, аэропорт охраняли. Мой рейс на Киев отменили. Когда я прилетел из Усть-Каменогорска в Нур-Султан, то особо не проверяли меня лично».

По его словам, банки и магазины в Нур-султане работают, а Интернет включают только на несколько часов в день.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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