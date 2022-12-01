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В Украину прибыл автор передачи "Выжить любой ценой" Беар Гриллс: встретился с Зеленским и задал ему важный вопрос

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1625
Время на прочтение
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В Украину прибыл автор передачи "Выжить любой ценой" Беар Гриллс: встретился с Зеленским и задал ему важный вопрос

Фото: соцмережі

В Украину прибыл популярный британский путешественник, автор передачи о выживании Беар Гриллс.

В Украину прибыл автор передачи о выживании, британский путешественник Беар Гриллс. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Владимир Зеленский.

На этой неделе путешественник прибыл в Украину. Его заметили на одной из автозаправочных станций. На АЗС Беара Гриллса сопровождала съемочная группа.

"Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей, спасибо за этот визит в Украину", — отметил Владимир Зеленский.

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Позже путешественник написал на своей странице в соцсети, что ему была честь прибыть в Украину и пообщаться с Владимиром Зеленским.

“Это был опыт для меня, как никто другой. Поскольку страна приближается к зиме, и ее инфраструктура подвергается атаке, выживание для миллионов людей становится реальной ежедневной борьбой. Благодаря этой специальной программе мир увидит сторону президента Зеленского, которую никогда раньше не показывали. То, что я хотел спросить, это то, как он справляется с этим... Я получил гораздо больше. Программа выйдет скоро. Спасибо за гостеприимство в столь тяжелое время. Держись”, — подчеркнул Беар Гриллс.

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Напомним, что в Украину с визитом прибудет верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он, в частности, посетит Киев.

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Дата публикации
Просмотры
1625
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