В Украину завезли партию опасного фрукта: может вызвать одышку и отек легких

В Украину завезли партию опасного авокадо из Перу, в котором обнаружили кадмий. Фрук экспортируется из Польши.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Ивано-Франковской области.

Также читайте В Украину завезли опасный кофе: может вызвать судороги и тошноту

Согласно информации, производитель: Agro San Jacinto SAC, экспортировавшийся из Польши (оптовик: RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl) в Украину. Получатель: ООО "Вподобайка" г. Одесса.

Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Опасность отравления кадмием

Сам по себе металл кадмий практически безвреден, опасны его соединения, особенно те, которые растворяются в воде. При попадании в организм вещества кадмия наносят вред пищеварительной и дыхательной системе, а также поражают нервную систему.

Отравление пылью или парами окиси кадмия происходит в двух формах: острой и хронической. Для острой формы характерно возникновение симптомов через 10–36 часов, в отдельных случаях через 30–120 минут. Развиваются признаки острого бронхита или трахеобронхита, сильный судорожный кашель, синюшность и одышка. Затем развивается бронхопневмония и отек легких. При отравлении через пищеварительный тракт наблюдаются нарушения в работе пищеварительной системы.

Хроническая форма отравления наступает при неизменном скоплении вещества в организме. На начальных этапах интоксикация выражается слабо, человек страдает слабостью и сонливостью. При дальнейшем накоплении кадмия в организме страдает большинство органов и систем.

Напомним, что на ярмарках Киева запрещено продавать мясо, рыбу и молочку.

Читайте также: