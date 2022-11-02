В Ульяновской области "мобики" устроили протест, потому что не получили обещанные Путиным деньги

В российской Ульяновской области более 100 "мобиков" из Чувашии устроили протест, потому что так и не получили обещанных Кремлем выплат. Речь идет о 195 тысячах рублей.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на правозащитный проект Gulagu.net.

Отмечается, что призывники заявляют, что отказываются от участия в "специальной военной операции", пока они не получат средства, "обещанные правительством во главе с президентом России".

"Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семь без поддержки", — заявляют они.

На видео мобилизованные жалуются, что они также не получили единовременных выплат в размере 300 тысяч. Представители военкоматов это объяснили тем, что российские депутаты соответствующий законопроект в Госдуму внесли. Впрочем, он прошел только первое чтение.

Впрочем, протест длился недолго. Телеграмм-канал "Сердитая Чувашия" сообщил, что "мобиков" успокоили. Как именно, неизвестно, но источники ресурса говорят, что в учебный центр были направлены бойцы ОМОНа и Росгвардии.

Особенности российской мобилизации

Диктатор Владимир Путин о частичной мобилизации в РФ объявил 21 сентября. За более месяца в Минобороны заявили, мол, удалось мобилизовать более 300 тысяч человек. Именно поэтому меры по частичной мобилизации закончены.

Впрочем, американские аналитики сообщают, что в РФ продолжается мобилизация, несмотря на заявления властей. К примеру, мужчины продолжают получать повестки в Тюмени и Санкт-Петербурге.

Следует заметить, что мобилизация по-российски имеет немало "особенностей". К примеру, призывник Кемеровской области решил найти себе будущую жену через Интернет, чтобы ей выплатили компенсацию, если он погибнет на войне. Найти "вторую половинку" ему удалось.

Российские мужчины не очень охотно идут воевать. Именно поэтому в Рыбинске Ярославской области силовики перекрыли выходы завода "Газовые турбины", чтобы выловить призывников и раздать им повестки.

В Магадане повестку получил мужчина, который по болезни почти не может ходить. Для российского военкомата это не было убедительным, поэтому после месяца учений призывника отправили в Донецк.

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