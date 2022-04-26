В России мужчина пришел в детский сад с ружьем и убил двоих детей и воспитательницу

В России мужчина пришел в детский сад с ружьем и убил двоих детей и воспитательницу

В Ульяновской области в России неизвестный мужчина пришел в детский сад и открыл стрельбу.

Он застрелил няню, двоих детей и себя.

Об этом пишут в российском телеграм-канале "112".

По предварительным данным, неизвестный мужчина пришел в детский сад "Рябина" и из ружья выстрелил сначала в работницу, которая вышла на крыльцо, а затем в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Дети в это время отдыхали в своих кроватях.

Также читайте В Днепре на автобазе произошла стрельба: есть раненые

Сообщается, что в садике не было охранника. Вместо него там есть "кнопка тревоги". Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно.

Напомним, что украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов и их технику.

Читайте также: