В университете штата Мичиган произошла стрельба: есть погибшие и раненые

Подозреваемый мужчина скрылся с места инцидента, выстрелил в себя, а впоследствии скончался от полученного огнестрельного ранения.

В университете городка Ист-Лансинг американского штата Мичиган произошла стрельба. Из-за действий вооруженного мужчины погибли трое студентов, ранены – пятеро.

Об этом сообщает Associated Press.

Следователи выясняли, что 43-летний Энтони Макрей устроил стрельбу внутри учебного корпуса и студенческого профсоюза около 20:30 понедельника. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Когда мужчину разыскали полицейские, он выстрелил в себя, а впоследствии скончался от огнестрельного ранения.

В Мичиганском университете произошла стрельба

Инцидент произошел в канун пятой годовщины трагического происшествия в школе Паркленда, в результате которой погибли 17 человек.

Ранее мы сообщали о стрельбе в американской школе в городе Де-Мойн, в результате чего погибли двое учеников. Полицейские задержали троих подозреваемых.

Также ТСН.ua информировал о стрельбе в Париже, из-за которой погибли два человека, а еще трое получили тяжкие ранения.

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