В Узбекистане 18 детей скончались, отравившись индийским сиропом от кашля

Сейчас таблетки и сиропы этого препарата сняли с продажи во всех аптеках Узбекистана.

В Самарканде 18 детей скончались из-за острой почечной недостаточности после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийской компании Marion Biotech.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана в официальном Telegram-канале.

При профильном ведомстве была создана рабочая группа, которая провела служебное расследование с выездом на место. В результате специалисты установили, что причиной смерти несовершеннолетних пациентов стала передозировка препаратом "Док-1 Макс" во время домашнего лечения.

"Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день от двух с половиной до пяти миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей", — пишет пресс-служба министерства.

Всем детям препарат давали без рецепта врача. Родители самостоятельно решали использовать противопростудное средство, в некоторых случаях из-за рекомендаций фармацевта.

Основной составляющей препарата является парацетамол, однако сироп также содержал токсическое вещество этиленгликоль. Как правило, он используется в производстве лекарства в микроскопических дозах. В то же время в случае чрезмерного употребления этиленгликоль влечет за собой необратимые изменения в организме.

Всего в городе зафиксирован 21 случай отравления препаратом.

Ранее сообщалось, что в Индонезии 99 детей умерли после употребления сиропа от кашля, поэтому страна вынуждена была приостановить продажу всех сиропов и редких лекарств.

В начале октября ВОЗ опубликовала предупреждение о четырех сиропах от кашля и простуды индийского производства. Их применение потенциально связывают с острыми поражениями почек и смертью 66 детей в Гамбии.

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