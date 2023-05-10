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В Узбекистане произошел мощный взрыв на газоснабжающей станции – фото

В Узбекистане произошел мощный взрыв на газоснабжающей станции – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
1 мин
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В Узбекистане произошел мощный взрыв на газоснабжающей станции – фото

В Узбекистане прогремел мощный взрыв. Фото: скриншот с видео

Предварительной причиной взрыва считается нарушение правил безопасности.

В Самаркандской области Узбекистана 9 мая на территории газоснабжающей компании произошел мощный взрыв газа. Пострадал один человек, пожар уничтожил три машины.

Об этом сообщает Podrobno.uz.

Станция, где прогремел взрыв, специализируется на предоставлении населению сжиженного природного газа.

Сначала загорелся автомобиль, предназначенный для перевозки сжиженного газа. В результате возгорания были повреждены три автомобиля марки "Исузу" и баллоны со сжиженным газом.

В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции .Фото: скриншот с видео / ©
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции .Фото: скриншот с видео
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео / ©
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео / ©
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео / ©
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео / ©
В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газоснабжающей станции. Фото: скриншот с видео

Предварительно установлено, что причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности при сливе газа из газовоза в резервную емкость на станции.

Один человек пострадал в результате взрыва. Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия происшествия.

Напомним, 10 мая в Курской области РФ раздавались взрывы, там заявили о якобы сбитии беспилотного летательного аппарата.

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Дата публикации
Просмотры
656
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