В Узбекистане разбился самолет афганских военно-воздушных сил: видео с места

Двое военных правительственной армии Афганистана выжили в авиакатастрофе, их доставили в больницу.

В Министерстве обороны Узбекистана подтвердили факт аварии самолета ВВС Афганистана.

Как сообщили в понедельник, 16 августа, в оборонном ведомстве страны изданию Kun.uz, по этому поводу проводится расследование, результаты которого пока не оглашаются.

Авиакатастрофа произошла накануне вечером, 15 августа, в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, где власть недавно захватило исламистское движение "Талибан".

По неподтвержденным данным, афганские военные покинули самолет перед его падением, спрыгнув с парашютом. Двух военных госпитализировали.

Ранее в сети было опубликовано видео с места падения самолета, на котором видно, как одному из военных с опознавательными знаками ВВС Афганистана, оказывают первую медицинскую помощь.

Video of reported crash in Uzbekistan of Afghan fighter jet. Local medical crews earlier on Monday attended to the scene, Uzbek Telegram channel reported. pic.twitter.com/SeAVASnU7X — Daniel Rád-Lord (@DanielRadJ) August 16, 2021

В министерстве иностранных дел Узбекистана сообщили, что за день до этого инцидента, 14 августа, из соседней страны пришла группа военнослужащих вооруженных сил Афганистана в количестве 84 человек. Их задержали пограничные наряды, нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились за помощью, в частности медицинской, для трех раненых.

После захвата власти "Талибаном" афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители Афганистана также штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.

Напомним, боевики исламистского движения "Талибан" проникли в здание парламента Афганистана, таким образом взяв его под свой контроль. Появились кадры, как боевики с ружьями лежат внутри пустого зала заседаний. Один из них демонстративно снял государственный флаг Афганистана.

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