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В Узбекистане разбился самолет афганских военно-воздушных сил: видео с места

В Узбекистане разбился самолет афганских военно-воздушных сил: видео с места

В Узбекистане разбился самолет афганских военно-воздушных сил: видео с места

Скриншот видео

Двое военных правительственной армии Афганистана выжили в авиакатастрофе, их доставили в больницу.

В Министерстве обороны Узбекистана подтвердили факт аварии самолета ВВС Афганистана.

Как сообщили в понедельник, 16 августа, в оборонном ведомстве страны изданию Kun.uz, по этому поводу проводится расследование, результаты которого пока не оглашаются.

Авиакатастрофа произошла накануне вечером, 15 августа, в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, где власть недавно захватило исламистское движение "Талибан".

По неподтвержденным данным, афганские военные покинули самолет перед его падением, спрыгнув с парашютом. Двух военных госпитализировали.

Ранее в сети было опубликовано видео с места падения самолета, на котором видно, как одному из военных с опознавательными знаками ВВС Афганистана, оказывают первую медицинскую помощь.

В министерстве иностранных дел Узбекистана сообщили, что за день до этого инцидента, 14 августа, из соседней страны пришла группа военнослужащих вооруженных сил Афганистана в количестве 84 человек. Их задержали пограничные наряды, нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились за помощью, в частности медицинской, для трех раненых.

После захвата власти "Талибаном" афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители Афганистана также штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.

Напомним, боевики исламистского движения "Талибан" проникли в здание парламента Афганистана, таким образом взяв его под свой контроль. Появились кадры, как боевики с ружьями лежат внутри пустого зала заседаний. Один из них демонстративно снял государственный флаг Афганистана.

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