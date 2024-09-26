В Узбекистане учительница избила ученика за просьбу вести урок на русском: РФ уже устроила скандал

В Узбекистане советуют Москве не вмешиваться в их внутренние дела.

В столице Узбекистана Ташкенте, в одной из школ, учительница несколько раз ударила ученика после того, как он потребовал проводить урок на русском языке.

Об этом сообщают узбекская служба "Радио Свобода" и Nuz.uz.

Инцидент произошел 23 сентября на уроке русского языка 6 класса.

В Сети появилась видеозапись, на которой учительница грубо тянет ученика из-за парты, а затем бьет по лицу. Мальчик пытается вернуться на свое место, но учительница продолжает тянуть его к доске, берет за шею и бьет.

По информации Nuz, после инцидента классная руководительница требовала от ребенка публично извиниться перед учительницей за то, что он избил его.

Родители-россияне уже пожаловались, что вместо извинений от учительницы они услышали, что "Узбекистан – это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают". Поэтому они уже пожаловались в местную полицию.

А России только дай повод

Этот случай не остался незамеченным в России. Путинский режим не упустил случая заявить о "преследовании русскоязычных". Так, "пресс-алкаше" российского МИД Мария Захарова уже выразила свой протест.

Захарова заявила о якобы "многовековом положительном влиянии русского языка во взаимном общении и культурно-образовательных, научных, социально-экономических отношениях" с Узбекистаном. Она добавила, что этот вопрос находится в "поле самого пристального внимания" и Узбекистан попросили "принять меры" по учете.

В Узбекистане возмущены, что РФ умышленно разжигает конфликт

Вице-спикер узбекского парламента Алишер Кадыров ответил на слова Захаровой, заявив, что России следует заниматься "своими внутренними делами", а не внутренними делами Узбекистана.

"Права ребенка нарушаются в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры принимаются на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана. Вместо того, чтобы заботиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них достаточно", – объяснил он.

Эксперт в сфере образования Узбекистана Комил Джалилов назвал слова Марии Захаровой "мастер-классом по созданию политической проблемы".

"Может быть, мы сможем сказать тем на севере, кто все еще считает себя "старшим братом" или "старшей сестрой", что Узбекистан – суверенное государство и что мы можем сами решить проблему дисциплины в школах Узбекистана?" – заявил он.

Ранее в РФ пропагандист Прилепин предложил захватить Узбекистан.

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