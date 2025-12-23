В ужасном ДТП погиб разработчик видеоигр, один из создателей Call of Duty (видео)

Винс Зампелла / © Associated Press

В США, в горах к северу от Лос-Анджелеса, в результате серьезной автокатастрофы погиб выдающийся разработчик видеоигр Винс Зампелла, известный как один из создателей легендарной серии Call of Duty.

Об этом сообщил телеканал NBC Los Angeles

По данным полиции штата Калифорния, авто, за рулем которого находился 55-летний Зампелла, не справилось с управлением после выхода из тоннеля на узкой двухполосной дороге, врезалось в бетонный барьер и загорелось. Водитель погиб на месте происшествия, пассажир, находившийся в салоне, умер позже в больнице. Его личность пока не раскрыта.

Что о нем известно

Винс Зампелла был основателем студии Respawn Entertainment, созданной в 2010 году в Чатсворте, которую в 2017 году приобрела компания Electronic Arts (EA). Студия известна хитами Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order. Ранее Зампелла возглавлял студию Infinity Ward, создателей франшизы Call of Duty, а также работал над популярной серией Battlefield.

Коллеги и критики отмечают, что Зампелла умел сочетать геймплей с сильными эмоциональными переживаниями игроков — от страха и тревоги до героизма. По словам видеоигрового критика Gene Park, он был не только талантливым разработчиком, но и чрезвычайно скромным человеком, осознавая влияние своей работы на миллионы людей.

«Это невероятная потеря. Наши сердца с семьей Винса, его близкими и всеми, кого коснулась его работа. Влияние Винса на индустрию видеоигр было глубоким и далеко идущим. Как друг, коллега, лидер и создатель-новатор, он помог сформировать современные интерактивные развлечения и вдохновил миллионы игроков и разработчиков по всему миру. Его наследие будет продолжать определять, как создаются игры и как игроки взаимодействуют с ними в будущем», — говорится в заявлении.

Очевидцы передали правоохранителям видео с места ДТП, на котором видно, как красная Ferrari 296 GTS 2026 года модели врезается в барьер после выхода из тоннеля.

