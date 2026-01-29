В ужасной авиакатастрофе погибли 15 человек, среди жертв - депутат

Авиакомпания не называет причины катастрофы / © Associated Press

На северо-востоке Колумбии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли все 15 человек на борту самолета. Как сообщила государственная авиакомпания Satena, среди погибших находился местный депутат.

Об этом пишет CNN.

Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft 1900 вылетел перед обедом из города Кукута вблизи границы с Венесуэлой. Он направлялся в город Окан, сообщили в авиакомпании. По их данным, диспетчеры потеряли связь с самолетом примерно через 12 минут после взлета.

В Satena не назвали причины авиакатастрофы. Также в авиакомпании отметили, что аварийный маяк самолета не сработал.

Колумбийские власти сообщили, что не удалось найти спасенных на месте авиакатастрофы, где в среду разбился самолет с 13 пассажирами и двумя членами экипажа. Команда Кинтеро по коммуникациям сообщила, что потеряла связь с ним и его помощником после исчезновения самолета.

После поисковой операции обломки самолета обнаружили в сельской местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Все находившиеся на борту 15 человек погибли.

«Власти нашли разбитый самолет в сельской местности Ла-Плайя-де-Белен после поисков с участием нескольких самолетов», — сообщили официальные лица.

