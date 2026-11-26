Украинец поджег себя в Варшаве / © inpoland

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В Варшаве 22-летний гражданин Украины облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег возле Президентского дворца.

Гражданство пострадавшего в эфире телеканала TVP Info подтвердил польский сенатор и бывший министр иностранных дел Гжегож Схетина, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел и администрации Польши.

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По информации польского МВД, молодой человек прибыл на место происшествия с рюкзаком. Внутри были легковоспламеняющиеся жидкость и документы. Парень облил голову и тело этим веществом, после чего поджег себя.

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Пламя удалось быстро потушить. Украинцу сразу оказали первую помощь — неподалеку находилась бригада экстренной медицинской помощи.

Однако парамедики сообщили, что полученные мужчиной ожоги представляют угрозу его жизни.

Издание Fakt распространило неофициальную информацию о том, что причиной такого поступка могло стать отношение к украинским в Польше.

По данным журналистов, мужчину зовут Эдвард. Он якобы пришел в Президентский дворец, чтобы потребовать равного отношения к гражданам Украины и Польши.

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Также сообщается, что в его рюкзаке были найдены документы с изложенными требованиями. В то же время официального подтверждения этой версии нет: обстоятельства и мотивы самоподжигания выясняются.

Ранее сообщалось, что в Польше разгорелся скандал из-за серии провокационных надписей «Slava UPA» на исторических памятниках в Варшаве и других городах.

Мы ранее информировали, что российские спецслужбы готовили диверсию на территории Польши у границы с Калининградской областью РФ. По замыслу Москвы ответственность за провокацию должны были возложить на Украину.

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