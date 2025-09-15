ТСН в социальных сетях

Мир
2152
1 мин

В Варшаве дрон кружил над правительственными зданиями, задержаны белорусы

Туск заявил, что над зданием правительства Польши нейтрализовали дрон.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

В центре Варшавы польские спецслужбы обезвредили беспилотник, летавший над правительственными зданиями и президентской резиденцией.

Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск в соцсети Х.

«Недавно Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер (одной из резиденций президента Польши — Ред.)», — написал Туск, не указав точно, когда произошел инцидент.

По его словам, двое граждан Беларуси задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что Польша призывает установить бесполетную зону над Украиной.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

