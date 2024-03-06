В Варшаве фермеры устроили массовую акцию протеста перед офисом премьера: с собой у них антиукраинская символика

В Варшаве перед офисом премьер-министра проходит массовая акция протеста. По всему городу перекрыто движение и подъездные пути к столице.

Об этом пишет польское издание Polsatnew.

Как говорится, фермеры прибыли в Варшаву, чтобы перекрыть улицы и подъездные пути. На трассе S7 от Нового Двора Мазовецкого многие тракторы, пытавшиеся въехать в центр столицы, были остановлены полицией и направлены к разделяющей дороги зеленой полосе. Сотрудники Главного управления полиции Варшавы напоминают, что тракторам и тихоходным транспортным средствам въезд в город запрещен.

Акция протеста началась с исполнения гимна в 11:00 перед зданием канцелярии премьер-министра на аллее Уяздовски. Ранее здесь сжигали шины и гробы, символизируя похороны земледелия. На фоне было множество ударов и звуков ракет.

Местные СМИ сообщают, что участвующие в забастовке фермеры несут антиукраинские транспаранты.

“Мы здесь, чтобы сказать премьер-министру, что у нас болит, что он должен знать. Все, что с ним связано, и защита границ Польши с поступлением неконтролируемой продукции из Украины, России и Белоруссии. Нам больно. Мы пришли от Балтийского моря в Татры. Мы все вместе и говорим на одном языке. Эта Зеленая сделка – это конец для всех нас. Если власть не защитит нас, мы погибнем. Польши не будет. Мы все сошлись как один. В единстве – сила. Мы не позволим разделить фермеров”, – сказал во время выступления один из лидеров протеста.

Напомним, что по состоянию на 6 марта польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков до шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в страну – 2300 грузовых автомобилей.

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