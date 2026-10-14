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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Варшаве мужчина плюнул в украинку и сбежал: полиция отреагировала (видео)

Видео нападения на украинку в варшавском заведении быстро распространилось по Сети и вызвало реакцию правоохранителей.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Неизвестный мужчина и украинка, в которую он плюнул в Варшаве

Неизвестный мужчина и украинка, в которую он плюнул в Варшаве / © скриншот с видео

В центре Варшавы произошел очередной досадный инцидент в отношении гражданки Украины. Неизвестный мужчина плюнул в девушку в заведении питания и мгновенно сбежал. За дело взялась полиция.

Об этом в соцсети X сообщил пользователь Богдан Кучарский.

Кучарский рассказал об инциденте с участием украинки, якобы произошедшем в заведении Między Bułkami на Иерусалимских аллеях, 23 в Варшаве. По словам автора сообщения, неизвестный мужчина плюнул в его украинскую подругу, после чего скрылся с места происшествия.

К публикации Кучарский также прикрепил видео, где видно лицо мужчины, которого автор считает причастным к инциденту.

Кучарский призвал министра внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского отреагировать на ситуацию.

Через три часа после публикации комментарий под ней оставил профиль полиции района Средигорода в Варшаве.

«Спасибо за сообщение. В этом деле уже приняты соответствующие меры», — написали правоохранители.

Таким образом, варшавская полиция публично подтвердила, что после появления информации в соцсетях по делу уже принимаются соответствующие меры.

Сообщение полиции

Сообщение полиции

К слову, в Польше ранее судимый Марцин Д. напал на украинца на почве национальной ненависти. Злоумышленник обзывал мужчину, после чего вытащил цепь и нанес ему несколько ударов по голове, спине и рукам. Нападавшего задержали на следующий день. Сейчас он находится под стражей, а дело передано в суд.

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