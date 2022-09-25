В Варшаве начали готовиться к выбросу радиации из-за агрессии РФ в Украине: как собираются защитить поляков

Граждане польской столицы получат их, если в стране обнаруживают радиационную опасность и объявят радиационную чрезвычайную ситуацию в связи с военными действиями России в районе атомных электростанций Украины.

Об этом сообщает tvn24.pl.

В рамках превентивных мероприятий в Варшаве планируется подготовить пункты распространения таблеток и, при необходимости, назначить координаторов, лиц, которые будут отвечать за раздачу медикаментов на территории районов.

Отмечается, что для каждого гражданина Польши обеспечено достаточное количество йодистого калия.

Сейчас службы, отвечающие за государственную безопасность, находятся в постоянной готовности. Согласно информации правительственной администрации, риск радиационной аварии минимален. Однако считают, что к этому нужно готовиться заранее.

По данным агентства по атомной энергии Польши, никаких тревожных показаний измерительной аппаратуры до этого не было зафиксировано. Там утверждают, что ситуация под контролем.

Напомним, Польша создаст новую группировку терробороны для усиления защиты границы.

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