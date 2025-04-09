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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Варшаве нашли тело 15-летней украинки, которая пропала в январе: детали трагедии

15-летняя украинка, пропавшая в Варшаве еще в январе, найдена мертвой.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Польше нашли тело 15-летней украинки

В Польше нашли тело 15-летней украинки / © inpoland

В Варшаве (Польша) найдена мертвой 15-летняя украинка Маргарита Ш., которая исчезла по дороге в школу еще 10 января этого года.

Об этом сообщает Vitrina.pl.

Близкий к семье мужчина сообщил, что тело Маргариты было найдено еще полтора месяца назад в районе Белян. Все это время длилась процедура опознания, и только в прошлую пятницу семья получила официальное подтверждение.

«Маргариту нашли… С болью сообщаем, что поиски Маргариты завершились трагически. Ее тело было найдено в районе Беляна около полутора месяцев назад, но процедура познания заняла все это время. В прошлую пятницу семья официально получила подтверждение. От всего сердца благодарим всех, кто участвовал в поисках, кто делился информацией, поддерживал морально и надеялся вместе с нами», — говорилось в сообщении.

По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию. Семья планирует похоронить Маргариту в Украине.

Ранее сообщалось, что из Польши был депортирован 46-летний украинец.

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