В Варшаве пассажир открыл дверь самолета во время движения и выпрыгнул: что с ним произошло

Реклама

В варшавском аэропорту произошел инцидент с пассажиром рейса из Тенерифе: мужчина во время выруливания самолета самостоятельно открыл дверь и покинул борт по аварийному трапу.

Об этом сообщило издание in Poland.

Как сообщили в пограничной службе, 12 марта правоохранители получили сигнал о неадекватном поведении одного из пассажиров. Когда самолет уже направлялся к месту стоянки, он открыл дверь, что повлекло автоматическое развертывание аварийного трапа. После этого мужчина спустился на взлетную полосу и пытался убежать, однако его быстро задержали. Из-за агрессивного поведения к нему применили силу и наручники.

Реклама

По словам экипажа, 27-летний гражданин Испании еще во время полета нарушал порядок: отказывался садиться на свое место, конфликтовал с бортпроводниками и пассажирами, а также несколько раз ударил одного из членов экипажа.

После задержания мужчине ввели успокоительные препараты. Его взяли под стражу за создание угрозы безопасности авиаперелетов.

Сейчас против иностранца открыто досудебное производство. Также принято решение о его выдворении из Польши. Суд постановил поместить мужчину в охраняемый центр для иностранцев на три месяца.

