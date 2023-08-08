В Варшаве по улицам разбросали деньги: люди бросились собирать купюры, но им не повезло

В столице Польши Варшаве неизвестные разбрасали по улице деньги. Когда прохожие бросились их собирать — прибыл муниципальный караул и забрал находку.

Об этом пишет onet.pl.

По улицам одного из районов столицы Польши неизвестные разбросали 50 и 100 злотых. Жители Варшавы собирали деньги на тротуаре, когда рядом неожиданно появилась муниципальная стража.

Проезжая по улице Филдорфа, муниципалы заметили женщину, которая наклонилась над газоном и собирала разбросанные банкноты. Рядом, на перекрестке с улицей Абрахама, группа людей делала то же самое. Полицейские, которые патрулировали, решили вмешаться.

Выйдя из машины, правоохранитель подошел к людям, занятым сбором денег, и спросил, что произошло и кому принадлежат разбросанные банкноты. Однако никто не знал ответов на эти вопросы. Деньги просто лежали на траве и асфальте. Как описали это сами охранники, "прохожие собирали банкноты, как грибы". Тогда городская стража забрала у людей чужие деньги.

"Таким образом, человек, который потерял деньги, может обратиться в отделение и "назвать точную сумму, которую он потерял, и объяснить, при каких обстоятельствах он потерял деньги. После этого он сможет их получить". - пояснил представитель варшавской муниципальной полиции.

Напомним, в Польше голый полицейский "рычал" и бегал за детьми.

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