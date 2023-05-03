В Варшаве полуобнаженный мужчина с топором гонялся за полицией: что его разозлило (видео)

В столице Польши Варшаве полуобнаженный мужчина с топором гонялся за полицией. Он мог находиться под действием наркотиков.

Об этом пишет tvn24.pl.

Инцидент произошел на Понятовском мосту в Варшаве, когда проходил финал Кубка Польши. Там полиция остановила водителя для проверки документов. Он вытащил топор и стал гоняться за копами. К счастью, нападавшего удалось вовремя обезвредить и правоохранители не пострадали.

"Нападение на полицейских произошло во время дорожной проверки в Варшаве. В настоящее время с задержанным проводятся оперативно-следственные действия", — проинформировал Сильвестр Марчак, спикер столичной комендатуры полиции.

По неофициальным данным, задержанный не был болельщиком и не собирался идти на финал Кубка Польши. Он не находился под влиянием алкоголя. Однако полиция считает, что он мог быть под наркотиками.

Некоторые польские СМИ сообщили, что якобы нападающим мог быть гражданин Украины. Однако Miejski Reporter, опубликовавший видео с места инцидента, утверждает, что нападающий – поляк, житель Варшавы. Эту информацию также подтвердили в полиции.

"44-летнему гражданину Польши, жителю Варшавы предъявлены обвинения в уничтожении имущества и активном нападении на полицейских. Он находился под влиянием наркотиков", — сообщает полиция Польши.

Напомним, в Польше на мужчину вылился бак с горячей кашей.

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