В Варшаве поляк с ножом напал на украинца из-за национальности: что известно
В Польше произошло очередное нападение на украинца. Агрессор прицепился к мужчине в общественном транспорте из-за его национальности.
В Варшаве напали на украинца из-за его национальности. Это произошло в трамвае на Иерусалимских аллеях — одной из главных улиц города.
Об этом сообщает польский портал Onet.
Конфликт между пассажирами начался со словесной перепалки в трамвае. По данным журналистов, 27-летний гражданин Польши во время ссоры достал нож и начал размахивать им в сторону украинца.
Ранения удалось избежать только благодаря вмешательству неравнодушных пассажиров, которые оперативно отреагировали на действия нападавшего и вызвали правоохранителей. Украинец в результате происшествия не пострадал. Полиция Варшавы прибыла на место происшествия и задержала подозреваемого.
«Агрессивный 27-летний мужчина уже задержан и нож изъят. Полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента», — подтвердили в польской полиции.
Следователи устанавливают все детали происшествия, однако предварительно установлено, что причиной агрессии стала национальность потерпевшего. Этот случай дополняет тревожную статистику нападений на украинцев в Польше.
По официальным данным, за 2025 год зафиксировано 543 случая ксенофобских преступлений против украинцев. Кроме этого, количество таких инцидентов выросло на 66% по сравнению с предыдущим годом.
