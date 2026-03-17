В Варшаве поляк с ножом напал на украинца из-за национальности: что известно

В Варшаве напали на украинца из-за его национальности. Это произошло в трамвае на Иерусалимских аллеях — одной из главных улиц города.

Об этом сообщает польский портал Onet.

Конфликт между пассажирами начался со словесной перепалки в трамвае. По данным журналистов, 27-летний гражданин Польши во время ссоры достал нож и начал размахивать им в сторону украинца.

Ранения удалось избежать только благодаря вмешательству неравнодушных пассажиров, которые оперативно отреагировали на действия нападавшего и вызвали правоохранителей. Украинец в результате происшествия не пострадал. Полиция Варшавы прибыла на место происшествия и задержала подозреваемого.

«Агрессивный 27-летний мужчина уже задержан и нож изъят. Полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента», — подтвердили в польской полиции.

Следователи устанавливают все детали происшествия, однако предварительно установлено, что причиной агрессии стала национальность потерпевшего. Этот случай дополняет тревожную статистику нападений на украинцев в Польше.

По официальным данным, за 2025 год зафиксировано 543 случая ксенофобских преступлений против украинцев. Кроме этого, количество таких инцидентов выросло на 66% по сравнению с предыдущим годом.

