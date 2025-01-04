В Варшаве поляк жестоко избил украинку: ударил кулаком в лицо и копнул в спину (видео)

Мужчина ударил девушку в спину так сильно, что с нее взлетела обувь.

В центре Варшавы поляк жестоко избил украинку на паркинге из-за конфликта за место для парковки.

Об этом рассказывают Gazeta Wyborcza и In Poland.

Анна родом из Украины и с 2018 года живет в Польше. В Варшаве она поступила в университет, познакомилась с парнем и работает продавщицей в магазине. В воскресенье, 29 декабря, она вышла на прогулку по Королевскому тракту. Она остановилась у парковки и в это время говорила со своим парнем по телефону.

Украинка не заметила, что позади нее был автомобиль, пытавшийся въехать на парковочное место. Водитель не посигналил, а въехал в Анну.

"Он сразу начал кричать на меня, обижал и сказал: "Ты, еб… украинка, убирайся отсюда, возвращайся в Россию". Потом ударил меня в лицо", – рассказывает украинка.

Анна пыталась защититься, применив газовый баллончик. Однако это только разозлило мужчину. Поляк так сильно ударил украинку ногой в спину, что она упала на землю и с нее слетела обувь.

Ее парень, прибежавший на место происшествия, попытался остановить агрессора, но драка продолжилась. По словам Анны, им пришлось еще раз применить газовый баллончик против нападающего.

Украинка утверждает, что польская полиция не хотела реагировать на инцидент, называя ситуацию "обычным конфликтом на паркинге".

"Я услышала: "Это конфликт на паркинге, такие вещи случаются". Но для меня это было унизительно и больно", – отмечает она.

Кроме того, полиция пугала украинку, что виновной в конфликте признают ее, потому что она первой применила баллончик.

"Они сказали, что у меня будут проблемы, потому что я использовал газ. И он также может доложить на меня. Но я использовала газ в страхе и стрессе, я думала только о том, как защититься", – говорит Анна.

Полиция Варшавы все же открыла расследование этого инцидента и обещает принять необходимые меры.

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