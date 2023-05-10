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В Варшаве между украинцами и поляками произошла массовая драка с резней: 3 человека в больнице, 5 – в полиции

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Варшаве между украинцами и поляками произошла массовая драка с резней: 3 человека в больнице, 5 – в полиции

Полиция задержала пять человек / Фото: inpoland

Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во вторник, 9 мая, на пляже Понятувка в Варшаве произошла массовая потасовка между поляками и украинцами.

Об этом сообщает польское издание Super Express.

"Мы получили информацию о недоразумении между двумя группами людей. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Мы задержали пять человек. Мы объясним обстоятельства и все, что связано с этим событием позже", — прокомментировали в полиции, не акцентируя внимание на национальности участников потасовки.

Однако журналисты узнали, что конфликт возник между двумя группами отдыхающих – поляками и украинцами.

"Между группой поляков и украинцев произошла потасовка. Один человек получил два ножевых ранения, в целом полиция задержала пятерых человек. Пострадавшего с двумя колото-резаными ранениями и еще двух человек с незначительными травмами лица и тела доставили в больницу", — отметили в издании.

Все участники конфликта были пьяны / © tvn24.pl
Все участники конфликта были пьяны / Фото: tvn24.pl

Напомним, что украинец в Польше хотел помочь людям на дороге, однако попал в отделение полиции.

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Дата публикации
Просмотры
727
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