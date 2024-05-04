В Варшаве произошло ДТП, в результате которого погибли украинцы: что известно

В пятницу, 3 мая, в Варшаве произошло смертельное ДТП с участием наших сограждан. Так, двое украинцев и белорус погибли.

Об этом сообщает PAP.

В чем причина ДТП

Стало известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Зигмунта Вогла (Вилянов, Варшава). По данным полиции, причиной аварии стало превышение допустимой скорости водителем и, как следствие, потеря контроля над транспортным средством.

В издании детализировали, что водитель BMW съехал с дороги, после чего врезался в дерево. Из-за этого автомобиль загорелся. Авария унесла жизни двух украинцев и белоруса.

"Это дело будет расследоваться как убийство по неосторожности", — отметил представитель Варшавской окружной прокуратуры Шимон Банн.

Ранее неуправляемый грузовик въехал в толпу детей на фестивале в Кыргызстане.

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