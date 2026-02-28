В Варшаве пьяные воры в магазине избили кассирш-украинок

Полиция в Польше / © Associated Press

В одном из магазинов в центре польской столицы Варшавы 19-летняя женщина и 30-летний мужчина пытались совершить мелкую кражу, спрятав под одеждой и в рюкзаке несколько пачек чипсов. Когда кассирши, которые являются гражданками Украины, не позволили им убежать с неоплаченным товаром, воры устроили с ними драку.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на варшавскую полицию.

Инцидент произошел накануне, 27 февраля.

По данным следствия, подозреваемые, которых кассирши не выпустили из магазина, закрыв дверь, вели себя агрессивно. Они угрожали женщинам насилием и смертью, одну из них избили. Кроме того, пара оскорбляла украинок из-за их национальности.

За считанные минуты полиция прибыла на место происшествия и задержала агрессивную пару, а затем доставила их в участок. Алкотестер показал, что у 19-летней женщины было почти 3 промилле алкоголя, тогда как у мужчины — более 1 промилле.

Запись с камер наблюдения подтвердила агрессивный и умышленный характер действий подозреваемых. Камеры также зафиксировали, что в определенный момент мужчина начал возвращать ранее спрятанные вещи на полки.

19-летней женщине и 30-летнему мужчине было предъявлено обвинение в вооруженном ограблении и оскорблении лица по национальности. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

