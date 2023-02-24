В Варшаве разбудили российских дипломатов взрывами и сигналами тревоги (видео)

Активисты напомнили о нападении РФ на Украину.
В годовщину вторжения, 24 февраля, польские и украинские активисты устроили акцию в Варшаве перед зданием, где проживают сотрудники посольства России.
Соответствующее видео появилось в Сети.
Акция началась около 6 утра, сопровождалась звуками взрывов и сиреной.
В Warsaw, Польша, активисты стремятся к российским diplomats на 6-й минуте с помощью звуков explosions и воздушных лучей sirens. pic.twitter.com/Mb02cI3vS9— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) 24 февраля 2023 г.
Напомним, сегодня в Киев прибыл премьер Польши Матеуш Моравецкий.
По данным СМИ, первые немецкие танки Leopard 2 от Польши могут отправиться в Украину уже сегодня, 24 февраля.
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