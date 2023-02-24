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В Варшаве разбудили российских дипломатов взрывами и сигналами тревоги (видео)

В Варшаве разбудили российских дипломатов взрывами и сигналами тревоги (видео)

Фото: pixabay.com

Активисты напомнили о нападении РФ на Украину.

В годовщину вторжения, 24 февраля, польские и украинские активисты устроили акцию в Варшаве перед зданием, где проживают сотрудники посольства России.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Акция началась около 6 утра, сопровождалась звуками взрывов и сиреной.

Напомним, сегодня в Киев прибыл премьер Польши Матеуш Моравецкий.

По данным СМИ, первые немецкие танки Leopard 2 от Польши могут отправиться в Украину уже сегодня, 24 февраля.

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