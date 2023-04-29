В Варшаве россиянам сказали освободить помещение школы при посольстве РФ: полиция выломала дверь

Польские полицейские начали выламывать двери здания после отказа пустить их в школу.
В Варшаве представители мэрии вместе с полицией прибыли в школу при посольстве РФ и заблокировали вход в нее после отказа россиян освободить помещение здания.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.
Польские службы начали выламывать двери в школу после того, как им отказались открывать. Они сломали калитку и цепью с замком заблокировали ворота. По данным пропагандистских СМИ, это сделано для того, чтобы из школы было невозможно вывезти имущество.
В Польше ранее решили начать производство по "двум неиспользуемым в дипломатических и консульских целях" зданиям посольства России, представители власти поручили покинуть территорию одного из них до вечера.
Власти Польши дали работникам школы при посольстве РФ время до 19:00, чтобы покинуть помещение.
По словам российского посла Сергея Андреева, польские власти нарушили Венскую конвенцию. Москва в свою очередь выразит протест в связи с "увлечением школы" при посольстве РФ. Андреев отметил, что Россия ответит на действия властей и полиции Польши и подчеркнул, что школа продолжит свою работу в другом помещении дипмиссии, чтобы дать детям возможность нормально завершить учебный год.
Напомним, в России второклассник покончил с собой после ссоры с мамой из-за уроков.
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