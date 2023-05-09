В Варшаве российских дипломатов разбудили сиренами и звуками бомбардировок (видео)

Антивоенные активисты с самого утра пришли под дом в Варшаве, где проживают российские дипломаты со своими семьями. Там россиянам устроили небольшую неожиданность. Вместо будильников дипломаты страны-агрессора проснулись под звуки воздушных тревог, обстрелов и взрывов.

Об этом варшавский Евромайдан сообщил в Facebook.

"Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий собственных действий. Пусть послушают звуки, которыми они будят украинцев на протяжении 9 лет. Мы не хотим говорить к их совести, нам не нужны никакие слова или действия от дипломатов, представляющих террористический режим. Мы хотим одного: чтобы их наконец выслали из Польши. Потому что у них нет ничего общего с цивилизованным миром", — подчеркнули активисты.

Они добавили, что звуки, под которые проснулись российские дипломаты сегодня, это ничто по сравнению с тем, что переживают ежедневно украинцы, ведь для многих людей воздушная тревога стала последним звуком в их жизни.

Антивоенные активисты добавили, что дата 9 мая была выбрана не случайно. Этот день российские политики и дипломаты традиционно используют для пропаганды, чтобы показать образ России, которая боролась и якобы дальше борется с фашизмом. Однако они забывают о том, что именно Россия и возродила фашизм в XXI веке, и что идеология "русского мира" сегодня является главной угрозой для всего мира.

В Варшаве российский дипломатов разбудили сиренами и звуками обстрелов (видео)

Напомним, украинские дипломаты в Германии в этом году не будут возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине на 8 и 9 мая. Эти мемориалы отражают точку зрения страны-агрессора на события, происходившие во время Второй мировой войны, объяснил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

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