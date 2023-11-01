В Варшаве студентку отстранили от занятий из-за участия в пропалестинской акции

В Варшаве студентку пятого курса медицинского университета отстранили от занятий по итогам внутренней проверки. Как заявило руководство университета, девушка на пропалестинской акции 21 октября держала изображение звезды Давида в мусорнике с надписью "Сохраним мир чистым".

Об этом сообщает портал Interia.pl.

В письме ректор Варшавского медицинского университета профессор Збигнев Гачонг подчеркнул, что инцидент с антисемитским плакатом, который держала студентка из Норвегии, произошел вне стен заведения и в свободный от занятий день – в субботу.

"В первый же рабочий день после инцидента норвежскую студентку вызвали в деканат для предоставления объяснений. На основании выводов по этому поводу я немедленно принял решение передать дело на рассмотрение Дисциплинарного омбудсмена для студентов и докторантов Варшавского медицинского университета, а затем отстранить студентку от учебы", – заявил он.

Гачонг добавил, что проявлениям языка вражды или насилия "нет места в университете", но заведение "не контролирует и не мониторит" частные аккаунты своих студентов в соцсетях.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября призвал всех граждан выйти на митинг в поддержку палестинцев.

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