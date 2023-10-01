В Варшаве тысячи человек вышли на антиправительственный марш за две недели до польских выборов (фото)

Польская оппозиция проводит массовый митинг в Варшаве в преддверии напряженных выборов.
В Варшаве "Марш миллионов сердец" собрал около 800 тысяч человек, вышедших на улицы города за две недели до парламентских выборов в стране.
Об этом сообщает Reuters.
Акцию "Марш миллионов сердец" организовала самая оппозиционная либеральная партия Польши "Гражданская платформа". По словам ее лидеров, мероприятие может решить будущее Польши в Европейском Союзе и его демократический статус.
Таким воскресным маршем польская оппозиция имеет целью продемонстрировать приближение "больших перемен".
Сам митинг должен стать крупнейшим за последние десятилетия мероприятием, которое поощрит людей принять участие в выборах.
"Приближаются большие изменения. Это признак возрождения Польши", – сказал лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск во время митинга.
Туск заявил, что провластная польская партия "Право и справедливость" может захотеть вывести Польшу из ЕС, а также назвал выборы решающими для прав меньшинств и женщин.
Городские власти Варшавы заявили, что на самый большой митинг в столице за всю историю посетили около миллиона человек.
Интернет-канал новостей onet.pl сообщил, что, по его подсчетам, на митинге присутствовало около 600-800 тысяч человек.
Тем временем глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не намерена вступать в "зерновую войну" с Польшей на фоне конфликта между странами из-за запретного экспорта.
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