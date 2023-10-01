В Варшаве тысячи человек вышли на антиправительственный марш за две недели до польских выборов (фото)

Польская оппозиция проводит массовый митинг в Варшаве в преддверии напряженных выборов.

В Варшаве "Марш миллионов сердец" собрал около 800 тысяч человек, вышедших на улицы города за две недели до парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Акцию "Марш миллионов сердец" организовала самая оппозиционная либеральная партия Польши "Гражданская платформа". По словам ее лидеров, мероприятие может решить будущее Польши в Европейском Союзе и его демократический статус.

В Варшаве "Марш миллионов сердец" собрал около 800 тысяч человек Фото: PlatformaObywatelska

Таким воскресным маршем польская оппозиция имеет целью продемонстрировать приближение "больших перемен".

Сам митинг должен стать крупнейшим за последние десятилетия мероприятием, которое поощрит людей принять участие в выборах.

"Приближаются большие изменения. Это признак возрождения Польши", – сказал лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск во время митинга.

Фото: ТСН.ua

Туск заявил, что провластная польская партия "Право и справедливость" может захотеть вывести Польшу из ЕС, а также назвал выборы решающими для прав меньшинств и женщин.

Городские власти Варшавы заявили, что на самый большой митинг в столице за всю историю посетили около миллиона человек.

Интернет-канал новостей onet.pl сообщил, что, по его подсчетам, на митинге присутствовало около 600-800 тысяч человек.

Тем временем глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не намерена вступать в "зерновую войну" с Польшей на фоне конфликта между странами из-за запретного экспорта.

Читайте также: