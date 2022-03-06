В Варшаве украинцы и поляки вышли на улицы и просят закрыть небо над Украиной

В Варшаве украинцы и поляки вышли на улицы и просят закрыть небо над Украиной

Польша, как и весь мир, сейчас поддерживает Украину.

Украинцы и поляки вместе вышли на улицы Варшавы с призывами закрыть небо над Украиной. Митингующие двигаются к зданию посольства.

Напомним, ранее украинские журналисты смонтировали видео с призывом президента Владимира Зеленского к международному сообществу закрыть небо над Украиной. Они подчеркнули: каждый день промедления – это десятки новых смертей украинских граждан.