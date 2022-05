В Варшаве украинцы провели марш благодарности польскому народу (фото, видео)

Украинцы пришли поблагодарить поляков за гостеприимство и помощь.

В Варшаве в воскресенье, 29 мая, состоялся благодарственный марш польскому народу от украинцев, приехавших в Польшу после агрессии России.

Об этом сообщает "Польское радио".

Участники марша благодарности собрались перед Сеймом, а затем пешком прошли через площадь Трех Крестов, Новый Свет и Краковский Пригород к Замковой площади.

На акцию пригласил в Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица: "Друзья познаются на войне. Поляки — наши настоящие друзья, ежедневно воюющие с нами!"

В Посольстве Украины в Польше объяснили, что цель мероприятия — поблагодарить поляков "за сердечность и помощь, за дружбу и поддержку, проявленные нашему народу".

Участники марша несли большой транспарант со словами: "Спасибо"; несколько метровый украинский флаг с надписью "THEY ARE US" и подписями; со словами "Искренне спасибо", благодарностью для волонтеров и маленькие бумажные флажки Польши и Украины.

Kwiaty i piosenki от Ukraincov dla Polaków, którzy od pierwszego dnia z szerokimi ramionami, otwartymi sercami и uściskami witali nas!

Przemarsz i koncert wdzięczności dla Polaków dziś w Warszawie!

Dzięnkujemy Polsko! pic.twitter.com/YKGNv33b2m — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) May 29, 2022

На Замковой площади, где завершился Марш благодарности, в течение дня проходила ярмарка украинских изделий, а вечером состоялся концерт с украинскими и польскими исполнителями, в частности Марией Бурмакой, Kazka, TVORCHI и Poparzeni Kawą Trzy.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Польше смогут учиться на родном языке.

