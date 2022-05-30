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В Варшаве украинцы провели марш благодарности польскому народу (фото, видео)

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В Варшаве украинцы провели марш благодарности польскому народу (фото, видео)

Фото: Андрей Дещица / Facebook

Украинцы пришли поблагодарить поляков за гостеприимство и помощь.

В Варшаве в воскресенье, 29 мая, состоялся благодарственный марш польскому народу от украинцев, приехавших в Польшу после агрессии России.

Об этом сообщает "Польское радио".

Участники марша благодарности собрались перед Сеймом, а затем пешком прошли через площадь Трех Крестов, Новый Свет и Краковский Пригород к Замковой площади.

На акцию пригласил в Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица: "Друзья познаются на войне. Поляки — наши настоящие друзья, ежедневно воюющие с нами!"

В Посольстве Украины в Польше объяснили, что цель мероприятия — поблагодарить поляков "за сердечность и помощь, за дружбу и поддержку, проявленные нашему народу".

Участники марша несли большой транспарант со словами: "Спасибо"; несколько метровый украинский флаг с надписью "THEY ARE US" и подписями; со словами "Искренне спасибо", благодарностью для волонтеров и маленькие бумажные флажки Польши и Украины.

На Замковой площади, где завершился Марш благодарности, в течение дня проходила ярмарка украинских изделий, а вечером состоялся концерт с украинскими и польскими исполнителями, в частности Марией Бурмакой, Kazka, TVORCHI и Poparzeni Kawą Trzy.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Польше смогут учиться на родном языке.

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