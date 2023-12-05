В Варшаве украинские водители и волонтеры проведут мирную акцию возле Сейма из-за блокады границы

Украинские водители, заблокированные польскими протестующими на границе, при поддержке эмигрантов и волонтеров 6 декабря проведут мирную акцию "Wspierajmy się" ("Поддержим друг друга") возле Сейма в Варшаве.

Об этом "Укринформу" сообщил глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

Участники акции будут просить как можно быстрее рассмотреть на всех соответствующих комиссиях и собраниях Сейма вопрос разблокирования перевозок на украинско-польской границе, что представляет угрозу здоровью и жизни людей (водителей); создание условий для улучшения экспорта и импорта между Украиной и Польшей; а также усилить противодействие пропаганде в Польше.

"Во-первых, мы хотим, чтобы польские законодатели приложили максимальные усилия, и на ближайших заседаниях они в первую очередь рассмотрели вопрос разблокирования границы, что напрямую влияет на здоровье и жизнь людей, речь идет о водителях. Во-вторых, речь идет о содействии и развитие наших отношений", — отметила соорганизатор акции, общественная активист и основательница клуба торговли Украина – ЕС Виктория Трифан.

Трифан выразила надежду, что к участникам мирной акции выйдет кто-нибудь из польских законодателей. Украинские активисты хотят передать письмо с просьбой украинских организаций к маршалкам Сейма и Сената Польши.

Напомним, еврокомиссар по транспорту Адина Велян раскритиковала польских блокировщиков границы с Украиной.

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