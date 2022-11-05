В Варшаве возле венгерского посольства из задницы "Путина" вытащили "Орбана": фото

В субботу, 5 ноября, участники акции принесли к посольству Венгрии в польской столице Варшаве куклу Путина, из задницы которой торчала фигура венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Совместными усилиями они освободили Орбана из его неприятного плена.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице общественной инициативы Euromaidan-Warszawa, которая была организатором акции.

В сообщении в соцсети говорится, что этим художественным выступлением активисты хотели показать свою оппозицию политике венгерского правительства, которое не поддерживает антироссийские санкции Евросоюза из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

“Тысячи убитых людей, замученные, изнасилованнеы дети, разрушенные дома миллионов людей – все это делает Россия сегодня при поддержке венгерского правительства. Именно Россия – государство-террорист – разрушает сегодня экономику многих стран, а не европейские санкции!” — говорится в сообщении.

Участники акции имели с собой флаги Польши, Венгрии, Украины и Европейского Союза, а также плакаты на польском, венгерском и английском языках: "Орбан, чем пахнет российский газ", "Путину на Венгрию", "Россия — страна террорист", "Орбан, это му*ак".

"Мы верим, что если Виктор посмотрит на мир с другой точки зрения, то сможет увидеть, что Россия – государство-террорист, что их газ не только воняет, но и смертелен, и что Россия – причина экономического кризиса вмире и, в частности, в Венгрии. а не санкции ЕС”. – написали активисты в Facebook.

Напомним, недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова раскритиковал санкции Евросоюза против России, назвав их "неудачными", и попытался объяснить, почему он как лидер Венгрии призывает к прекращению огня в Украине и мирным переговорам.

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