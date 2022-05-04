В Варшаве женщины массово сообщают об изнасиловании в популярных сервисах такси: что известно

В Варшаве женщины массово сообщают об изнасиловании в популярных сервисах такси: что известно

В Варшаве расследуют уже 20 дел по сексуальному насилию в такси, которые жертвы заказывали в популярных приложениях.

Жертвами таксистов были польки и несколько иностранок, самой молодой из них было всего 16 лет. По официальным данным, 11 преступлений в Варшаве было совершено в прошлом году, девять — в этом году.

Об этом сообщает местное издание.

Последний подобный случай произошел в конце апреля. Молодая иностранка вышла на рассвете от подруги и вызвала одну из самых популярных служб такси. Предварительно водителем был 24-летний гражданин Грузии.

Когда девушка ехала в автомобиле, вдруг таксист остановился на обочине, начал приставать к клиентке и изнасиловал ее. Она пыталась защититься, но мужчина применил силу.

Как оказалось позже, насильник ездил за чужой картой. Он был задержан на следующий день после поступления правоохранителям сообщения о происшествии.

Почерк преступников похож. Как правило, они нападают на своих жертв или на рассвете или ночью. Останавливают авто на безлюдной улице, пересаживаются на заднее сиденье. К одним женщинам пристают, других насилуют.

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Подозреваемыми по 20 делам названы 12 установленных иностранцев разных национальностей. Национальность еще восьмерых подозреваемых не установлена. Подозреваемых, которых удалось установить, временно арестовали.

В 13 случаях произошло именно изнасилование, в остальном совершено "другие действия сексуального характера".

Прокуратура Польши настаивает на внесении изменений в закон о предоставлении лицензий на такси и идентификаторов водителей. Речь идет в том числе об экзамене по польскому языку, больших психологических проверках, усилении контроля для исключения использования несколькими людьми одной учетной записи в приложении и введения ответственности для операторов такси за причиненный водителем ущерб клиенту.

Напомним, что в Польше 49-летний мужчина поиздевался над бежавшей от войны 19-летней украинкой.

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