В Вашингтоне мужчина с молотком пытался попасть в Капитолий – что известно

В пятницу, 8 марта, был арестован мужчина, пытавшийся попасть на территорию Капитолия США. Полиция нашла в его рюкзаке молоток.

Об этом пишет The Hill.

Как рассказали правоохранители США, 33-летний Кристофер Сноу, проходивший проверку в Центре для посетителей "стал вести себя агрессивно" после того, как полицейский заметил молоток в его сумке во время прохождения через рентгеновский аппарат и "попробовал провести вторичную проверку, чтобы заглянуть внутрь".

"Несколько офицеров немедленно вмешались, чтобы остановить подозреваемого. Началась борьба. Сотрудники (капитолийской полиции — ред.) применили электрошокер, чтобы остановить личность и взять его под стражу. Внутри сумки нашли молоток", — говорится в официальном сообщении.

По словам чиновников, Кристофер Сноу обвиняется в нападении на полицейского.

В издании отметили, что в течение 2023 года полиция Капитолия объявила о расследовании более 8 тысяч угроз членам Конгресса.

"Учитывая политические съезды, предвыборные кампании членов Конгресса и многие вопросы, обсуждаемые на Капитолийском холме, этот год будет очень напряженным для наших специальных агентов", — констатировал помощник шефа полиции Ашан Бенедикт.

Напомним, в Польше мужчина получил 11 штрафов из-за своей одежды: как он выглядит (фото).

Читайте также: