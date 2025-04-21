В Вашингтоне обворовали министра внутренней безопасности США: что похитили

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. / © Associated Press

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Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в воскресенье вечером стала жертвой кражи в одном из ресторанов в центре Вашингтона.

Эту информацию министр подтвердила в понедельник, отвечая на вопросы по поводу инцидента во время пасхального мероприятия в Белом доме, передает CNN.

Ноем отметила, что ситуация еще не разрешена.

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По данным источника в правоохранительных органах, Секретная служба, обеспечивающая охрану министра, просмотрела записи с камер видеонаблюдения ресторана Capital Burger. На видео видно, как неизвестный белый мужчина в медицинской маске похитил ее сумку и покинул заведение.

Злоумышленнику удалось скрыться, забрав водительские права Ноем, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебное удостоверение DHS, косметичку, чековые книги без заполненных чеков и около 3000 долларов наличными.

Секретная служба начала расследование с целью отслеживания любого возможного использования украденных финансовых инструментов.

Представитель Министерства внутренней безопасности сообщил, что министр находилась в городе со всей семьей, включая детей и внуков, и использовала личные сбережения для оплаты семейных ужинов, развлечений и пасхальных подарков.

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