В Вашингтоне объяснили позицию Байдена по передаче Украине F16: подробности

В Белом доме считают, что в настоящее время самолеты не нужны Украине.

Американский президент Джо Байден отменил свои предварительные возражения против предоставления Украине истребителей F16. Поскольку он верит в возможность оснастить ВСУ для продолжительной борьбы в войне против РФ.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

По словам Салливана, Байден сказал своим коллегам из "Большой семерки" о том, что в Вашингтоне поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями, предполагая, что это решение было принято "в поворотный момент в конфликте" и имело в виду "долгосрочную приверженность". к украинской самообороне".

"Теперь, когда мы доставили все, что, как обещали, собирались доставить, чтобы мы могли дать украинцам возможность достичь прогресса на поле боя. Мы достигли момента, когда пора оглянуться и сказать, что Украине понадобится, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии. Частью этого являются истребители четвертого поколения F16", — подчеркнул Салливан.

Впрочем, считает, представителя Белого дома, мол, сейчас эти самолеты не очень нужны Украине в отражении агрессии РФ. Впрочем, эти современные истребители играют свою роль позже.

"Мы считаем, что место, где F16 вписывается в бой, не самое сейчас", — отметил он.

Кроме того, Салливан подтвердил давнюю позицию Белого дома о том, что получившие ВСУ военная техника не предназначена для проведения атак на территории Российской Федерации.

"Все возможности, предоставленные Соединенными Штатами Украине, базируются на том, что США не позволяют и не поддерживают нападения на территорию России", акцентировал представитель Белого дома.

Напомним, президент США Джо Байден сообщил участникам саммита Большой семерки, что Вашингтон поддерживает обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Такое решение поддержали главные страны-союзники Украины по "авиационной коалиции".

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