В Вашингтоне самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку, живых не обнаружили — все подробности

Самолет упал в реку Потомак на глубину два метра и разломился на две части. Причина аварии до сих пор неизвестна.

В ночь на 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший региональный рейс из Уичито (штат Канзас), во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. Поисково-спасательные работы продолжаются, но шансов обнаружить живых пассажиров все меньше.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

Катастрофа произошла над рекой Потомак, самолет пытался приземлиться в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана.

По словам главы пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джона Доннелли, поисково-спасательные работы продолжаются в очень сложных условиях.

"Мы работаем на глубине более 2 метров, в реке есть куски льда, поэтому работать опасно и тяжело. Сложные условия для погружения", — сказал он.

На вопрос о количестве выживших Доннелли ответил: "Мы пока не знаем, но продолжаем искать".

Канал CBS News со ссылкой на представителей полиции сообщил о по меньшей мере 18 погибших, которых удалось достать из реки.

Фото: Associated Press

Спасатели пытаются обнаружить живых пассажиров

Выживших еще не обнаружили. Пока неизвестно, есть ли такие люди. На месте работают 300 спасателей, в том числе полицейские и водолазы.

Источник агентства Reuters в армии США заявил, что вертолет выполнял тренировочный полет, а на его борту находились трое военных. Об их судьбе не сообщается.

Аэропорт имени Рейгана закрыт в связи с "чрезвычайной ситуацией".

Фото: Getty Images

Национальный аэропорт Рейгана временно не работает

На борту самолета находились российские фигуристы

Среди пассажиров находились фигуристы и бывшие российские тренеры, рассказал спортивный агент Ари Закарян.

"На борту находились фигуристы, они летели с тренерами", — сказал он.

Речь идет о чемпионах мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадима Наумова. Что с ними – пока точно неизвестно.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп уверен, что столкновение самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk — это "ситуация, которую можно было предотвратить".

"Самолет был на идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет долго летел прямо на самолет. Ночь ясная и огни на самолете горели ярко. Почему вертолет не поднялся или не опустился, не повернул в сторону? Почему диспетчер не сказал вертолету, что делать, а вместо этого спрашивал, видит ли он самолет? – написал президент.

Фото: Getty Images

На месте крушения

Американские телекомпании сообщают, что температура воды в Потомаке немного выше нуля по Цельсию. При такой температуре человек теряет сознание от переохлаждения в течение 10-15 минут.

Стоит отметить, что это крупнейшая авиакатастрофа в США за последние 16 лет.

Последняя крупная катастрофа коммерческого авиалайнера в США произошла в феврале 2009 года, когда рейс Continental Airlines, вылетавший из Ньюарка, штат Нью-Джерси, врезался в здание возле аэропорта в Баффало, штат Нью-Йорк. Это был самолет Bombardier Q400, во время крушения погибли 49 человек.

В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом

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