В Вашингтоне самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом: появились интересные детали

Самолет после столкновения упал в холодные воды реки Потомак, где развалился на две части.

Пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом во время захода на посадку в Вашингтоне, после чего упал в реку. И самолет, и вертолет передавали информацию о своем пути и высоте перед аварией.

Об этом пишет BBC.

Как пишут журналисты издания, два самолета передавали разные типы сигналов, но оба были видны на веб-сайте отслеживания под названием ADS-B Exchange, когда они приближались друг к другу.

Самолет посылал сигналы ADS-B, тогда как вертолет Black Hawk использовал другую систему под названием MLAT.

"Такие самолеты имеют на борту системы для обнаружения ближайших рейсов, в частности, систему предотвращения столкновений (TCAS)", — отмечает издание.

Данные с сайта отслеживания показывают, что самолет American Airlines постоянно снижался, приближаясь к Вашингтонскому национальному аэропорту имени Рональда Рейгана с юга. Вертолет летел с севера, вдоль реки Потомак, также нисходящей траекторией.

Напомним, самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Hawk и оба упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

В военном вертолете, вылетевшем из форта Белвуар, армейской базы в Виргинии для выполнения тренировочного полета, находились трое американских военнослужащих.

В настоящее время на месте происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция с участием водолазов. По последним данным, спасатели извлекли из воды 18 погибших.

Аэропорт имени Рейгана временно закрыт из-за чрезвычайной ситуации.

Все детали об авиакатастрофе читайте в новости.

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