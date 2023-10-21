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В Вашингтоне собрались "друзья Украины": Маркарова сообщила о совместном заявлении на саммите ЕС-США

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Вашингтоне собрались "друзья Украины": Маркарова сообщила о совместном заявлении на саммите ЕС-США

Лидеры США и ЕС на саммите в Вашингтоне / Фото: Оксана Маркарова/Facebook

Россия должна возместить ущерб, причиненный агрессией.

США и ЕС непреклонны в долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины, а Россия должна понести правовые последствия за агрессию против Украины, в том числе возместить ущерб.

Как сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, об этом говорится в совместном заявлении по результатам состоявшегося в субботу, 21 октября, саммита ЕС-США.

"Пока за военным преступником из государства-террориста России Путиным носят какие-то советские чемоданы в Китае, в Вашингтоне встретились демократические лидеры и друзья Украины с четкими месседжами поддержки Украины", — написала она на своей Facebook-странице, опубликовав фото с саммита.

Саммит США-ЕС в Вашингтоне 21 октября 2023 года / © Оксана Маркарова/Facebook
Саммит США-ЕС в Вашингтоне 21 октября 2023 года / Фото: Оксана Маркарова/Facebook

По словам Маркаровой, президент США Джо Байден, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель подтвердили приверженность скоординированным шагам по восстановлению Украины, защите ее энергетического сектора, ограничению военного потенциала агрессора и продолжению активной санкционной политики.

Напомним, накануне президент Джо Байден попросил у Конгресса помощь противостоящей России России. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

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Дата публикации
Просмотры
49
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